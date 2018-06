Misstrauensvotum nach Korruptionsaffäre : Was Rajoys Abwahl für den Katalonien-Konflikt bedeutet

Die Korruptionsaffäre seiner Partei könnte Rajoy das Amt kosten. Was bedeutet das für den Katalonien-Konflikt?

01. Juni 2018, 11:41 Uhr

Madrid | In Spanien hat ein möglicherweise historischer Tag in der politischen Geschichte des Landes begonnen. Das Parlament setzte am Morgen seine Debatte über eine Abwahl von Ministerpräsident Mariano Rajoy fort. Voraussichtlich am Mittag muss sich der 63-Jährige einem Misstrauensvotum stellen, das er aller Voraussicht nach verlieren wird. Er wäre der erste spanische Regierungschef, der zu Fall kommt, weil ihm das Vertrauen entzogen wird. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum soll Mariano Rajoy abgewählt werden?

Den spanischen Ministerpräsidenten belastet die Korruptionsaffäre der regierenden Volkspartei PP. Die Sozialistische Partei (PSOE), die größte Oppositionspartei des Landes, brachte am Freitag vergangener einen Misstrauensantrag gegen den 63-Jährigen ein. Die Entscheidung fiel am Tag nach der Urteilsverkündung im Prozess rund um den als "Operación Gürtel" bekannt gewordenen Skandal.

Was ist der "Operación Gürtel"-Skandal?

Der nationale Strafgerichtshof hatte Rajoys konservative Volkspartei vergangene Woche wegen Verwicklung in die Korruptionsaffäre zu einer Geldstrafe von 245.000 Euro verurteilt. Die PP kündigte an, dagegen Berufung einzulegen. Rajoy räumte aber selbst ein, dass die Affäre seiner Partei "großen Schaden" zugefügt habe.

Bei dem Prozess ging es um kriminelle Praktiken einiger Unternehmen, die zwischen 1999 und 2005 Politiker der PP bestochen und dafür lukrative Aufträge erhalten haben sollen. 29 Angeklagte, darunter ehemalige Führungskräfte der PP, wurden wegen Korruption, Unterschlagung, Geldwäsche und illegaler Bereicherung zu insgesamt 351 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Affäre gilt als größter Korruptionsskandal in der jüngeren Geschichte Spaniens.

Der ehemalige Schatzmeister der PP, Luis Bárcenas, wurde der Geldwäsche für schuldig befunden, zu 33 Jahren Haft und einer Zahlung von 44 Millionen Euro verurteilt. Die mutmaßliche Schlüsselfigur, der Unternehmer Francisco Correa, bekam 51 Jahre Haft. "Gürtel" ist die deutsche Übersetzung des Namens "Correa". Das deutsche Wort wird auch in Spanien für den Skandal verwendet.

Welche Rolle spielt der Ministerpräsident bei der Korruptionsaffäre?

Rajoy war in dem Verfahren im vergangenen Juli selbst als Zeuge vernommen worden. Der Politiker war der erste amtierende Regierungschef, der in Spanien in den Zeugenstand musste. Rajoy bestritt dabei, von den illegalen Finanzierungen seiner Partei gewusst zu haben. Er habe sich nie um Fragen der Buchhaltung gekümmert, sagte er.

Wie wahrscheinlich ist eine Abwahl Rajoys?

Bereits vor der Abstimmung räumte der Ministerpräsident seine Niederlage ein. Alles deute darauf hin, dass die Sozialisten (PSOE) von Pedro Sánchez mit ihrem konstruktiven Misstrauensantrag durchkommen würden, sagte der 63-Jährige im Parlament. Es sei eine Ehre gewesen, Regierungschef von Spanien zu sein. "Ich danke allen Spaniern für ihre Unterstützung. Viel Glück", fügte Rajoy hinzu. Er sei der erste, der Sánchez nach der Abstimmung gratulieren wolle.

Schon vor der Abstimmung schien klar, dass der 63-Jährige aller Voraussicht nach abgewählt wird: Die Sozialisten, die den Antrag für ein Misstrauensvotum als Reaktion auf die Urteile in dem Korruptionsskandal ins Parlament eingebracht haben, hatten am Donnerstag die erforderliche absolute Mehrheit von 176 Stimmen des 350-köpfigen spanischen Parlaments hinter sich gebracht.

Die PP steht nun völlig allein da: Selbst ihre bisherigen Verbündeten, die liberalen Ciudadanos, hatten Rajoy zum Rücktritt und der Ausrufung von Neuwahlen aufgefordert. Zwar will Ciudadanos (Bürger) die Sozialisten nicht unterstützen, aber PSOE-Chef Sánchez kommt auch so auf eine Mehrheit: Außer den 84 Abgeordneten der PSOE wollen auch das linke Bündnis Unidos Podemos, das über 67 Sitze verfügt, und mehrere Regionalparteien – unter anderem auch aus der Krisenregion Katalonien – sowie die baskische PNV gegen den Regierungschef votieren.

Könnte Rajoy auch zurücktreten?

Das ist eher unwahrscheinlich. Gerüchte um einen möglichen Rücktritt Rajoys vor dem Votum wies die Generalsekretärin seiner konservativen Volkspartei PP am frühen Donnerstagabend zurück. "Das wäre weder im allgemeinen Interesse Spaniens noch im Interesse der PP, die in diesem Fall Hand in Hand gehen", sagte María Dolores de Cospedal.

Wie ginge es dann weiter?

Bei einer Abwahl Rajoys wäre der Weg für Sozialistenchef Sánchez (46) frei, die Nachfolge als Ministerpräsident anzutreten. Er hat aber schon angekündigt, zu einem späteren Zeitpunkt eine Neuwahl ansetzen zu wollen. Damit könnte sich die Geschichte wiederholen: Sowohl die Parlamentswahl 2015 als auch eine Neuwahl 2016 hatten keine klaren Mehrheitsverhältnisse gebracht. Eine Regierungsbildung wurde erst nach langwierigen Verhandlungen möglich.

Welche Auswirkungen hat das Misstrauensvotum auf den Katalonien-Konflikt?

Mit einem neuen Ministerpräsidenten Sánchez könnte sich die verfahrene Lage in Katalonien entspannen. Der Sozialistenchef scheint – so klang es etwa bei einer Parlamentsdebatte am vergangenen Montag an – ausgesprochen dialogbereit mit den Katalanen zu sein. Rajoy habe dem Land mit seinem Konfrontationskurs lange genug geschadet, sagte Sánchez. Er dagegen stehe für ein pluralistisches Spanien, in dem jeder seinen Platz habe, so Sánchez. Einen unabhängigen Staat Katalonien wird es aber wohl auch mit Sánchez nicht geben, auch er bemüht sich für eine Einheit Spaniens. Sánchez kündigte dazu an, sich bald mit dem Nachfolger von Carles Puidgemont, Quim Torra, als neuen katalanischen Ministerpräsidenten treffen zu wollen.

