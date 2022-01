Corona-Sonderzahlungen : Warum die Grünen alles nur noch schlimmer machen

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen umstrittener Corona-Sonderzahlungen gegen den gesamten Bundesvorstand der Grünen, darunter Außenministerin Annalena Baerbock und Vizekanzler Robert Habeck. Warum die Partei das Chaos noch vergrößert.

von Mona Alker

20. Januar 2022, 15:35 Uhr

1500 Euro für jeden – um diese Summe geht es. Diese Sonderzahlung erhielten im Jahr 2020 nicht nur die Mitarbeiter der Grünen-Geschäftsstelle, sondern auch – und das ist das Problem – die Mitglieder des Vorstands. Ein selbst genehmigter Corona-Zuschlag aus dem eigenen Parteivermögen. Nach viel Ärger deshalb im Wahlkampf folgt nun ein formelles Ermittlungsverfahren. Laut des Sprechers der Generalstaatsanwaltschaft Berlin besteht der „Anfangsverdacht der Untreue”, vorausgegangen sind mehrere Anzeigen von Privatleuten.

Gegen alle sechs Mitglieder des Bundesvorstands wird nun ermittelt – doch das ist nicht das einzige Problem der Grünen. Abermals verwundert der Umgang mit dem Vorwurf, konkret, wie die Öffentlichkeit davon erfahren sollte. Nämlich am liebsten gar nicht. Die Info, dass ein Ermittlungsverfahren läuft, kam nicht von der Partei selbst, sondern gelangte über Umwege nach draußen. Ähnlich war es schon während des Wahlkampfs. Für eine Partei, die Transparenz predigt und von allen Seiten fordert, ist das mehr als unklug. Mit der Heimlichtuerei wirft sie nicht nur ihre eigenen Prinzipien über Bord, sondern legt eine frappierende Doppelmoral an den Tag. Da nützt es auch nichts, wenn Robert Habeck Sätze tätigt wie „Es wird sich jetzt alles sehr schnell aufklären” und „Wir kooperieren vollumfänglich“. Was Anderes kann er ja schlecht sagen.

Sollte sich der Anfangsverdacht bestätigen, würde das bedeuten: Der Vorstand hat sich auf Kosten der Partei bereichert. Auch, wenn die entsprechenden Personen das Geld zurückgezahlt haben, müssten alle mit den rechtlichen Konsequenzen leben. Selbst wenn sich der Verdacht nicht bestätigt, haben die Grünen aber sich und ihrem Ruf erneut geschadet.