Tarifstreit : Warnstreiks in Kitas haben begonnen

Arbeitsniederlegungen unter anderem in Bayern, Hamburg, Niedersachsen und Bremen. Verdi will mit den Warnstreiks den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöhen.

In mehreren Bundesländern haben am Dienstag Warnstreiks an Kitas begonnen. Streikaktionen gab es am Morgen unter anderem in Bayern, Hamburg, Niedersachsen und Bremen. In mehreren Städten sind tagsüber auch Kundgebungen geplant. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Erzieherinnen und Sozialarbeiterinnen zum Weltfrauentag bundesweit zu Warnstrei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.