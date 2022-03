Tarifverhandlungen : Warnstreiks bei Kitas in Niedersachsen und Bremen gestartet

Die Gewerkschaft Verdi hat mit Warnstreiks bei kommunalen Kindertagesstätten in Niedersachsen und Bremen begonnen. In den beiden Bundesländern legten am Dienstag in zahlreichen Orten Beschäftigte die Arbeit nieder, um der Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen Nachdruck zu verleihen, sagte ein Verdi-Sprecher am Morgen. Eltern müssten sich vielerorts auf geschlossene Einrichtungen einstellen und sich eigenständig um die Betreuung ihrer Kinder kümmern.

Auch kommunale Beschäftigte der sozialen Dienste und der Behindertenhilfe sind zu zeitweisen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Mit den Aktionen will die Gewerkschaft den Druck in den Tarifverhandlungen für den Kita- und Erziehungsbereich erhöhen. Forderungen seien neben bessere Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und eine finanziel...

