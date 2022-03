Pandemie : War es der Karneval? Inzidenz in Köln steigt stark an

Die Anzahl der den Behörden bekanntgewordenen Corona-Infektionen in Köln steigt weiter stark. Die Inzidenz kletterte am Montag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) auf 2333. Der Wert gibt die Zahl der neuen Corona-Infektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. Am Vortag hatte er noch bei 2107 gelegen. Da in der Millionenstadt rund eine Woche zuvor Karneval zelebriert worden war, wurden weitere Stimmen laut, die sagten, dass ein Zusammenhang zwischen den Feierlichkeiten und den vielen gemeldeten Neuinfektionen bestehen könnte. Eine aktuelle Einschätzung der Stadt stand am Montag zunächst aus.

Besonders deutlich zeigte sich der Anstieg nach Zahlen des Landeszentrums Gesundheit (LZG) bei den 20- bis 29-Jährigen. Mit Meldedatum vom Sonntag (6. März) lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei ihnen bereits bei 5024,3. Am Freitag hatte die Stadt erklärt, der ausgeprägte Anstieg in der Altersklasse könne „ein Anzeichen für Ansteckung im Zusammenhang mit Ka...

