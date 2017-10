Machtkampf bei den Linken : Wagenknecht droht mit Rückzug

vergrößern 1 von 2 Foto: Britta Pedersen 1 von 2

Im internen Machtkampf bei den Linken hat Fraktionschefin Sahra Wagenknecht mit Rückzug gedroht.

Sie bringe sich gern für eine gute Oppositionspolitik und eine starke Linke ein, schrieb Wagenknecht vor einer Fraktionsklausur in Potsdam in einem Brief an die Abgeordneten. «Allerdings sehe ich keinen Sinn darin, meine Kraft und meine Gesundheit in permanenten internen Grabenkämpfen mit zwei Parteivorsitzenden zu verschleißen, die offenkundig nicht zu einer fairen Zusammenarbeit bereit sind (...)», so Wagenknecht in dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Brief weiter.

Den Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger warf Wagenknecht permanente Intrigen aus dem Hinterhalt gegen sie und den Co-Vorsitzenden Dietmar Bartsch vor. Kipping und Riexinger hätten nie akzeptiert, dass sie und Bartsch Fraktionschefs und Spitzenkandidaten geworden sind. Nun werde versucht, die Fraktionschefs durch die Besetzung der Vizeposten und mit Anträgen zu Stimm- und Rederecht für die Parteichefs einzumauern. Kämen diese Versuche durch, werde sie «nicht mehr für den Fraktionsvorsitz zur Verfügung stehen», so Wagenknecht.

Der Parteivorstand hatte laut Parteikreisen in einer Telefonkonferenz am Morgen beschlossen, dass die Parteichefs wie vorgesehen Wagenknecht und Bartsch erneut als Fraktionschefs vorschlagen. Durch Wagenknechts Brief sei eine neue Lage entstanden, hieß es dann.

Am Nachmittag begann die Klausur mit einer Generaldebatte. Entscheidungen über Geschäftsordnung und Führung der Fraktion sollten bis abends fallen.

