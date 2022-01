Kommentar zu Corona : Vorsicht vor der Impfpflicht, Herr Lauterbach!

von Tobias Schmidt

19. Januar 2022, 18:09 Uhr

Es war einer der ersten Fehler von Kanzler Olaf Scholz, eine rasche Impfpflicht anzukündigen. Omikron hat die Pandemie-Lage geändert. Weiter auf eine schnelle Impfpflicht für alle zu drängen, wie Karl Lauterbach, ist grober Unfug.

Die vorhanden Impfstoffe schützen weder verlässlich noch dauerhaft vor Ansteckung. Die neue Mutante rast so schnell durchs Land, dass spezielle Omikron-Impfstoffe für die aktuelle Welle zu spät kommen werden.

Es wird allenfalls eine „Impfpflicht unter Vorbehalt” geben

Auch in Lauterbachs SPD-Fraktion hält man daher nur noch eine „Impfpflicht unter Vorbehalt” für angemessen. Es könnte also einen Bundestagbeschluss geben, das Impfen verpflichtend zu machen, aber erst dann, wenn bestimme Bedingungen erfüllt sind. Zu denen gehört eine ernste Corona-Bedrohungslage, also eine neue und gefährliche Mutante, sowie verlässlich vor Infektion schützende Vakzine, und nicht zuletzt ein Plan, wie die Impfpflicht im Ernstfall auch wirklich umgesetzt werden könnte.

Keine der Bedingungen wird in absehbarer Zeit erfüllt sein. Das weiß auch Scholz und hat es daher mit der Impfpflicht nicht mehr so eilig. Die Entwicklungen - mehr Ansteckungen bei weniger schweren Verläufen - kommen schließlich wie gerufen, um das Wut-Thema aus der Schusslinie zu nehmen und das Land zu befrieden. Aber Lauterbach beschert den querdenkenden Spaziergängern mit seinem Ruf nach einer schnellstmöglichen scharfen Impflicht neuen Zulauf.

Der Minister hat drängendere Aufgaben

Statt Öl ins Feuer zu gießen, sollte sich der Minister auf die vielen drängenden Aufgaben stürzen: Es braucht genug Tests. Es braucht genug FFP2-Masken für Bedürftige. Es braucht maximalen Schutz für die Risikogruppen. Und es dürfen keine Kinder, denen Omikron nur wenig anhaben kann, in Quarantäne geschickt werden, sobald ein Klassenkamerad positiv getestet worden ist.