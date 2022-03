Urteil : Vom Landtag eingerichteter Notausschuss ist verfassungsgemäß

Der Schleswig-Holsteinische Landtag durfte in der Verfassung einen Notausschuss verankern. Laut Landesverfassungsgericht müssen dessen Mitglieder aber gewählt werden. Geklagt hat die fraktionslose Abgeordnete Doris von Sayn-Wittgenstein.

Der in Schleswig-Holstein vom Landtag in der Verfassung verankerte Notausschuss ist nicht verfassungswidrig. Das Parlament habe mit der Einrichtung nicht gegen die Rechte einer fraktionslosen Abgeordneten verstoßen (Az. LVerfG 4/21), entschied das Landesverfassungsgericht am Freitag. Es widerspräche jedoch dem Demokratieprinzip, wenn die Mitglieder des...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.