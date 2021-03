Demonstrationen : Viele Tote nach Protesten gegen Militär in Myanmar

Die Proteste nach dem Militärputsch in Myanmar ebben nicht ab. Immer wieder kommt es zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Gezielte Kopfschüsse gegen unbewaffnete Zivilisten stehen im Raum.

Yangon | In Myanmar sind bei landesweiten Demonstrationen gegen den Militärputsch mindestens 50 Menschen getötet worden. Dies berichteten die Zeitung „The Irrawaddy“ und andere lokale Medien am Samstag. Nach Informationen von „Myanmar Now“ sollen sogar mehr als 90 Menschen in 40 Städten ums Leben gekommen sein. Am offiziellen Gedenktag der Armee, kam es ...

