Bus stürzt Böschung hinab : Viele Tote bei Unglück von Touristenbus auf Madeira

Bei einem schweren Unglück eines Touristenbusses auf der portugiesischen Ferieninsel Madeira sind am Mittwochabend mindestens 28 Menschen getötet worden. Das sagte der Bürgermeister des Ortes Santa Cruz dem portugiesischen Sender RTP3.

von dpa

17. April 2019, 21:30 Uhr

Mehrere Menschen seien in ein Krankenhaus in Funchal gebracht worden, zitierte die Nachrichtenagentur Lusa den Bürgermeister der östlich der Hauptstadt gelegenen Gemeinde Caniço, in der sich der Unfall ereignet hat.

Der Fahrer hatte offenbar die Kontrolle über den Bus verloren, der daraufhin eine Böschung hinunter auf ein Haus stürzte.