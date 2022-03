Krieg : Viele Kommunen halten an Partnerschaften mit Russland fest

Die Landesregierung hatte zuletzt betont, die Partnerschaften mit zwei russischen Regionen vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges nicht beenden oder offiziell aussetzen zu wollen. Das handhaben viele Städte in Niedersachsen ähnlich. Doch es gibt auch andere Beispiele.

Zahlreiche Kommunen in Niedersachsen halten trotz des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine an Partnerschaften mit Russland fest. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Wolfsburg etwa führt die Partnerschaft zur russischen Stadt Togliatti weiter, wie es hieß. Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann (CDU) habe sich bereits in der ...

