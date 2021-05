Pflegeberufe : Viele Heime und Dienste in der Pflege ohne Auszubildende

Mehr Pflegerinnen und Pfleger will die Bundesregierung gewinnen - dazu sollen mehr junge Leute für den Beruf ausgebildet werden. Doch in vielen Einrichtungen sucht man Azubis vergebens.

Berlin | Trotz Personalnot in der Altenpflege bilden viele Pflegeheime und ambulante Pflegedienste nicht aus. So beschäftigten nach den jüngsten Zahlen 9614 Pflegeheime und 5178 Pflegedienste Ende 2019 Auszubildende oder Umschüler, wie die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag zeigt, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.