Regierungskrise : Video: Atempause im Asylstreit der Union

Merkel zieht rote Linie für Seehofer. In der Sache keine Bewegung

18. Juni 2018, 20:45 Uhr

CDU und CSU haben ihren erbitterten Asylstreit um zwei Wochen vertagt, aber noch lange nicht beigelegt. Die Unionsparteien einigten sich am Montag darauf, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bis zum EU-Gipfel Ende Juni über europäische Lösungen zu Zurückweisungen von Flüchtlingen an der Grenze verhandeln kann. Merkel betonte, auch danach gebe es „keinen Automatismus“ für einen deutschen Alleingang.

Merkel sandte dabei eine deutliche Warnung an Innenminister Horst Seehofer (CSU). Es sei eine „Frage der Richtlinienkompetenz“, in anderen Staaten registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückzuweisen, sagte Merkel am Montag in Berlin. Wenn Seehofer solche Zurückweisungen von Flüchtlingen an der Grenze ohne eine Abstimmung mit EU-Partnern in Kraft setze, sei diese Kompetenz berührt. In Artikel 65 Grundgesetz heißt es: „Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung.“

Die CSU gesteht unterdessen der Kanzlerin zwei Wochen zu, um bilaterale Abkommen mit anderen EU-Staaten auszuhandeln. Sollte Merkel aber bei dem EU-Gipfel am 28. und 29. Juni keinen Erfolg haben, will Seehofer Zurückweisungen an der Grenze anordnen. Ihm geht es dabei insbesondere um Asylbewerber, die schon im EU-Ausland registriert sind.

Akteure von CDU und CSU im Asylstreit

Angela Merkel Die Abwartende: Die Kanzlerin wurde von der Heftigkeit der Auseinandersetzung offenbar überrascht. Dabei hätte sie gewarnt sein müssen. Die Angriffe kommen schon seit 2015. Der damalige CSU-Ministerpräsident Horst Seehofer drohte mit einer Verfassungsklage. Der Vorwurf: Weder die EU noch die Kanzlerin hätten schnell genug auf die Flüchtlingskrise reagiert.

Horst Seehofer Der Attackierende: Es sind noch keine 100 Tage, da sorgt der Innenminister für die seit Jahren schwerste Krise in der Regierung. Im März hatte Seehofer sein Amt als bayerischer Ministerpräsident an seinen ärgsten Rivalen Markus Söder abgeben müssen. In der Flüchtlingspolitik liegt er mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spätestens seit Sommer 2015 über Kreuz.

Markus Söder Der Wahlkämpfer: Der 51-jährige bayerische Ministerpräsident hat von Seehofer eine absolute Mehrheit im Landtag übernommen und will diese bei der Wahl am 14. Oktober verteidigen, was aber schwierig wird – vor allem wegen der AfD. Standhaftigkeit in der Flüchtlingsfrage ist für Söder ein Eckpfeiler im Wahlkampf. Deshalb steht er jetzt eng an Seehofers Seite.

Alexander Dobrindt Der Scharfmacher: Der CSU-Landesgruppenchef gehört neben Söder zu den Hardlinern, die keinen Schritt zurückweichen. Dobrindt lässt sich gerne mit den Merkel-Kritikern wie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und FDP-Chef Christian Lindner abbilden. Merkel wird das zur Kenntnis genommen haben.

Volker Bouffier Der Vermittler: Der hessische Ministerpräsident und CDU-Vize steht wie Söder vor einer Landtagswahl. Ein Bruch der Koalition wäre für ihn deshalb wohl eine Katastrophe. Bouffier wurde gerade mit mehr als 98 Prozent als CDU-Landesvorsitzender bestätigt und will auf diesem Vertrauensbeweis erneut die Staatskanzlei erobern. Deshalb wirbt er bei der CSU dafür, der Kanzlerin für die Suche nach einer Lösung auf europäischer Ebene etwas Zeit zu lassen.

Merkel stellte klar, ihre CDU wolle zunächst am 1. Juli in Präsidium und Vorstand beraten und „im Lichte des Erreichten über das weitere Vorgehen entscheiden“ - und dann auch mit der CSU. „Es gibt also keinen Automatismus.“

Die SPD verlangte angesichts dieses Zerwürfnises der Unionsparteien die Einberufung eines Koalitionsausschusses. Eine Einigung der beiden Seiten über Seehofers sogenannten Masterplan zur Migration bedeute keineswegs zugleich eine Zustimmung der Sozialdemokraten, machte Parteichefin Andrea Nahles deutlich. Die SPD werde am Montagabend im Präsidium einen eigenen Plan erörtern.

Versöhnliche Signale

Der CDU-Wirtschaftsrat sieht „versöhnlichere Signale“ im Asylstreit der Union und begrüßt dies. „Nach dem Zerfall des traditionellen Parteiensystems in vielen EU-Ländern darf nicht auch noch Deutschland in der Zuwanderungspolitik vor einem Scherbenhaufen stehen“, warnte Generalsekretär Wolfgang Steiger im Gespräch mit unserer Redaktion. CDU und CSU müssten in der Migrationspolitik „endlich nachhaltig umsteuern“. Er pochte auf ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, wie es im Koalitionsvertrag zugesagt sei. An anderer Stelle müssten „Fehler“ abgestellt werden. „Es ist bestürzend, dass laufend Personen mit Einreiseverbot über die Grenze kommen“, erklärte Steiger. Auch müsse die Zahl der Zuwanderer, die sich Deutschland aufgrund der hohen Sozialleistungen aussuchten, spürbar reduziert werden.