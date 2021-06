Europäischer Rechnungshof : Vernichtendes Zeugnis für EU-Grenzschutzagentur

Jesus Merida/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Jesus Merida/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Kann die EU-Grenzschutzagentur Frontex verhindern, dass es erneut zu einem großen unkontrollierten Zustrom von Flüchtlingen kommt? Ein Expertenbericht kommt jetzt zu ernüchternden Ergebnissen.

Luxembourg | Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hat nach Einschätzung von Experten des Europäischen Rechnungshofs bislang nicht den von ihr erwarteten Beitrag zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung und grenzüberschreitenden Kriminalität geleistet. Die Unterstützung für die Nationalstaaten in diesen Bereichen sei „nicht wirksam genug“, heißt es in einem am Mon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.