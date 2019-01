Streit um Grenzmauer zu Mexiko : Verhandlungen zu US-«Shutdown» - Wann endet der Stillstand?

Seit fast zwei Wochen stehen die Regierungsgeschäfte in den USA teilweise still. Präsident Trump wirft den Demokraten in dem Haushaltsstreit Blockade vor. Ob ein hochrangiges Treffen im Weißen Haus Bewegung bringen wird? Bisher sind beide Seiten unnachgiebig.

von dpa

02. Januar 2019, 16:22 Uhr

Nach fast zwei Wochen des teilweisen Regierungsstillstands in den USA wollen die Beteiligten des festgefahrenen Haushaltsstreits zu einem Spitzentreffen im Weißen Haus zusammenkommen.

US-Präsident Donald Trump habe die Führungsleute der Demokraten und Republikaner aus dem Kongress für diesen Mittwoch zu einer Unterrichtung über die Grenzsicherung eingeladen, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, in der Nacht zu Mittwoch mit. Trump sei um eine Einigung bemüht. Zugleich wies sie aber den jüngsten Kompromissvorschlag der Demokraten als untauglich zurück. Die Positionen beider Seiten liegen bisher weit auseinander.

Das Treffen ist für Mittwochabend deutscher Zeit angesetzt. Die Kongressvertreter sollen in einem geschützten Raum des Weißen Hauses vom Heimatschutzministerium zur Grenzsicherung informiert werden. Es ist laut US-Medien das erste direkte Treffen zwischen Trump und führenden Parteimitgliedern der Republikaner und Demokraten seit Beginn der Haushaltssperre.

Diese war kurz vor Weihnachten für mehrere Bundesministerien in Kraft getreten, weil ein Haushaltsgesetz für diese Ressorts fehlt. Trump hatte sich geweigert, ein Budgetgesetz zu unterzeichnen, wenn darin nicht fünf Milliarden Dollar für die von ihm seit Langem geforderte Mauer an der Grenze zu Mexiko bereitgestellt würden. Die Demokraten lehnen Trumps Forderung jedoch ab. Wegen des «Shutdowns» sind Hunderttausende Regierungsbedienstete zu Zwangsurlaub verdammt oder müssen vorerst ohne Gehalt arbeiten.

An diesem Donnerstag ändern sich im Kongress die Kräfteverhältnisse, was die Lage für Trump noch schwieriger macht. Zwar bleibt der Senat in der Hand der Republikaner, im Repräsentantenhaus aber haben dann die oppositionellen Demokraten die Mehrheit.

Die Demokraten wollen gleich zum Start der neuen Konstellation am Donnerstag einen Gesetzentwurf ins Repräsentantenhaus einbringen, um den Stillstand der Regierung zu beenden. Das kündigte die Frontfrau der Demokraten in der Kammer, Nancy Pelosi, in einem Rundschreiben an die Abgeordneten an. Die von Trump geforderten fünf Milliarden Dollar für die Mauer sind darin aber nicht enthalten.

Nach Angaben der «Washington Post» enthält die Gesetzesvorlage der Demokraten nur die bestehenden Gelder für Grenzzäune und andere Sicherheitsmaßnahmen in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar. Dass der Entwurf im - von Trumps Republikanern dominierten - Senat die nötige Mehrheit bekommen könnte, gilt daher als höchst unwahrscheinlich.

«Trump hat den Demokraten eine großartige Gelegenheit gegeben, zu zeigen, wie wir verantwortlich regieren und schnell unser Vorhaben durchbringen, um den unverantwortlichen #TrumpShutdown zu beenden», schrieb Pelosi auf Twitter. Sie will sich am Donnerstag zur Vorsitzenden des Repräsentantenhauses wählen lassen.

Das Weiße Haus wies die Vorlage der Demokraten als unbrauchbar zurück. Pelosis Entwurf werde den «Shutdown» nicht beenden, weil er keine vernünftige Grenzsicherung vorsehe, erklärte Sanders. Trump habe den Demokraten ein ernsthaftes und wohlmeinendes Angebot gemacht, um den Stillstand zu beenden. Die Demokraten seien darauf aber nicht eingegangen, sondern hätten einen Kompromiss verweigert.

Trumps neuer Stabschef, Mick Mulvaney, hatte bereits am zweiten Tag des «Shutdowns» erklärt, die Regierung habe eine Summe unterhalb der bisher von Trump verlangten fünf Milliarden Dollar vorgeschlagen.

Trump hatte seinen Anhängern bereits im Präsidentschaftswahlkampf eine Mauer zu Mexiko versprochen. Eigentlich sollte Mexiko nach seinem Willen dafür bezahlen. Dass Trump nun Milliarden vom Kongress für den Mauerbau verlangt, hatte für viel Spott und Kritik gesorgt.

Am Mittwoch schrieb der Präsident auf Twitter, Mexiko zahle für die Mauer durch das neue Handelsabkommen mit dem Land. Die von ihm geforderten fünf Milliarden Dollar seien ohnehin «sehr wenig» im Vergleich zu dem Gewinn einer Mauer für die nationale Sicherheit.

Trumps Regierung hat die Grenze zu Mexiko verstärkt gegen Migranten abgeschottet und den Kurs gegenüber Schutzsuchenden drastisch verschärft. Bei einem Zwischenfall an der Grenze setzten US-Beamte in der Nacht zum Mittwoch erneut Tränengas ein. Rund 150 Migranten hatten versucht, einen Grenzzaun nahe San Diego in Kalifornien zu überwinden, wie die US-Grenzschutzbehörde mitteilte.