BGH-Urteil : Verfolgung ausländischer Kriegsverbrecher weiter möglich

Der Bundesgerichtshof hält es weiter für zulässig, dass ausländische Kriegsverbrecher auch durch deutsche Strafermittlungsbehörden verfolgt werden. Im konkreten Urteil ging es um einen Fall aus Afghanistan.

Karlsruhe | Die Verfolgung ausländischer Kriegsverbrecher durch deutsche Ermittler und Strafgerichte bleibt uneingeschränkt möglich. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe gab dafür am Donnerstag in einem Grundsatz-Urteil grünes Licht. Eine in den vergangenen ...

