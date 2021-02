Biden: „Die Welt sieht zu“ : USA verhängen Sanktionen gegen Putsch-Generäle in Myanmar

Die USA wollen den Putsch in Myanmar nicht ungestraft hinnehmen. Präsident Biden kündigt Sanktionen gegen die herrschenden Generäle an. Er will die Demokratie in das südostasiatische Land zurückbringen.

Naypyidaw | Die USA verhängen nach dem Militärputsch in Myanmar Sanktionen gegen die führenden Generäle. Dies kündigte Präsident Joe Biden zehn Tage nach dem Putsch in dem südostasiatischen Land am Mittwoch in Washington an. Die Strafmaßnahmen sollen sich auch g...

