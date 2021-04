US-Verteidigungsminister : USA stationieren 500 zusätzliche Soldaten in Deutschland

Der frühere US-Präsident Donald Trump wollte noch einen Teil der US-Streikräfte aus Deutschland abziehen. Unter seinem Nachfolger Joe Biden gibt es nun eine überraschende Entwicklung.

Berlin | Die USA stocken ihre Truppen in Deutschland um 500 Soldaten auf. Das kündigte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Dienstag nach einem Treffen mit seiner Amtskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer in Berlin an. Die Soldaten sollen im Raum Wiesbaden stationiert werden. „Diese Truppen werden die Abschreckung und Verteidigung in Europa stärken“, sagt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.