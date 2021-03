Verfahren gegen Ex-Polizisten : USA: Nach Tötung von George Floyd hat Prozess begonnen

George Floyds Schicksal hat die USA und die Welt bewegt. Nun beginnt das Hauptverfahren gegen einen weißen Ex-Polizisten. Trotz Videos von dem brutalen Einsatz gegen Floyd plädiert dieser auf nicht schuldig.

Minneapolis | Fast ein Jahr nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA hat das Hauptverfahren gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin begonnen. Ihm wird unter anderem Mord zweiten Grades vorgeworfen, worauf im Bundesstaat Minnesota bis zu 40 Jahre Haft stehen. Der Prozess in der Stadt Minneapolis begann am Montag mi...

