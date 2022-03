Rohingya : US-Regierung stuft Gräueltaten in Myanmar als Genozid ein

Die Rohingya sind in ihrem Heimatland Myanmar Opfer brutaler Verfolgung durch das Militär. Die US-Regierung hat zahlreiche Sanktionen gegen Myanmar verhängt - nun geht sie einen Schritt weiter.

Die US-Regierung stuft die Gräueltaten an der muslimischen Minderheit der Rohingya in Myanmar formell als Völkermord ein. Er sei zu der Feststellung gelangt, dass Angehörige des Militärs in Myanmar „Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit an den Rohingya begangen haben“, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Montag bei einer Rede im Holoc...

