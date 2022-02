Konflikt : US-Regierung: Amerikaner sollten Ukraine schnell verlassen

Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden ruft Amerikaner dazu auf, die Ukraine „so bald wie möglich“ zu verlassen. Eine Invasion Russlands könnte noch vor dem Ende von Olympia drohen.

Angesichts des Konflikts mit Russland hat die US-Regierung amerikanische Staatsbürger in der Ukraine mit Nachdruck aufgefordert, das Land „so bald wie möglich“ zu verlassen. „Wir wissen nicht genau, was passieren wird, aber das Risiko ist jetzt hoch genug“, sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Freitag im ...

