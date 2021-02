Ansprache ans US-Volk : US-Präsident Biden vor Super Bowl: An Corona-Tote erinnern

Angesichts von 460.000 Corona-Toten in den USA hat der neue US-Präsident eine Ansprache vor dem Super Bowl genutz, um den Opfern zu gedenken. Joe Biden hatte auch noch eine weitere Botschaft im Gepäck.

Tampa | US-Präsident Joe Biden hat vor dem Super Bowl zum Gedenken an die Opfer von Covid-19 aufgerufen. „Lasst uns an alle diejenigen erinnern, die wir verloren haben“, sagte Biden in einer aufgezeichneten Videobotschaft vor dem Finale der National Football...

