Debatte über "Jamaika" : Unionsparteien beraten 8. Oktober über Verhandlungskurs

von dpa

erstellt am 28.Sep.2017 | 14:48 Uhr

Bei den Gesprächen dürfte es unter anderem um die Themen Zuwanderung, Sicherheit und Europa gehen. CSU-Chef Horst Seehofer hatte kürzlich verlangt, auch um das «ganze soziale Spektrum» mit Rente, Familie, Pflege und Wohnen müsse sich die Union verstärkt kümmern.

Begleitet wird Seehofer nach dpa-Informationen von Generalsekretär Andreas Scheuer, Spitzenkandidat und Innenminister Joachim Herrmann sowie dem neuen Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt. Dies berichtete auch der «Münchner Merkur». Nach Angaben der Zeitung werden auf der CDU-Seite der wiedergewählte Unionsfraktionschef Volker Kauder, Kanzleramtsminister Peter Altmaier und Generalsekretär Peter Tauber die Beratungen begleiten.

Möglich ist, dass noch weitere Unionsgespräche vor dem Auftakt von Sondierungsgesprächen nötig werden. CDU und CSU streben eine Klärung ihres gemeinsamen Kurses in der ersten Oktoberhälfte an. Am 15. Oktober wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt.

Zentraler Streitpunkt ist die von Seehofer verlangte Obergrenze von 200.000 neuen Flüchtlingen im Jahr. Merkel lehnt sie ab, die Grünen sind ebenfalls strikt dagegen. FDP-Generalsekretärin Nicola Beer sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag), ihre Partei sei gegen eine starre Obergrenze bei der Aufnahme von Asylberechtigten. «Aber über eine Grenze der Integrationskraft unseres Landes müssen wir reden.»

Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin warnte CDU und CSU davor, als Konsequenz aus dem Wahlerfolg der AfD verstärkt auf rechte Positionen zu setzen. «Die müssen sich entscheiden, was sie eigentlich wollen - wollen sie jetzt nach rechts rücken? Dann wird das nichts mit dieser Konstellation», sagte Trittin im ZDF-«Morgenmagazin» mit Blick auf eine mögliche Jamaika-Koalition. Der Streit um eine Obergrenze für Flüchtlinge müsse zunächst zwischen CDU und CSU geklärt werden. Für die Grünen gelte: «Wir sollten mal ganz gelassen zusehen und nicht über jedes Stöckchen springen.»

Trittin rechnet nach eigenen Worten nicht damit, dass sich CSU und CDU rasch einigen können. «Der Führungsstreit in der Union wird weitergehen. Die Kanzlerin ist extrem geschwächt, Herr Seehofer ist ein Vorsitzender auf Abruf», sagte der Parteilinke, der als Mitglied des Teams benannt worden ist, das für die Grünen in die Möglichkeiten einer Jamaika-Koalition ausloten soll. «Bei der CSU geht es fast so zu wie bei der AfD, sie hauen sich wie die Kesselflicker.»

Um eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen festzulegen, sei eine Grundgesetzänderung nötig. «Dafür reicht nicht einmal Jamaika, dafür bräuchte man Zweidrittelmehrheiten. Das kann man einfach vergessen», betonte Trittin. Grundsätzlich gelte: «Wer wie die Rechte redet, der macht die Rechte stark. Sie sollten das korrigieren, und statt den Rechten hinterherzulaufen, eine vernünftige Antwort finden. Dann glaube ich, dass sie mit uns auch gut reden können.»