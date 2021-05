Nahost-Konflikt : UN-Sicherheitsrat will Soforthilfe für Gaza

Nach der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas werden die verheerenden Zerstörungen im Gazastreifen deutlich. Die UN fordern einen raschen Wiederaufbau. Israel befürchtet jedoch einen Missbrauch von Hilfslieferungen.

New York City | Nach der Waffenruhe im Gaza-Konflikt hat sich der UN-Sicherheitsrat für schnelle humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen stark gemacht. Er betonte in einer Stellungnahme am Samstag zudem die Dringlichkeit, dauerhaften Frieden in der Region zu erreichen - mit dem Ziel von „zwei demokratischen Staaten“, Israel und Palästina, friedli...

