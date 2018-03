Syrien, Jemen und Myanmar : UN-Menschenrechtschef berichtet über die größten Krisenherde

Mit Spannung wird die Rede von UN-Hochkommissar Said Raad al-Hussein zu den schlimmsten Krisenherden der Welt erwartet. Der Menschenrechtschef der Vereinten Nationen ist für seine unverblümte Kritik bekannt.

07. März 2018, 04:49 Uhr

Die derzeit größten Krisenherde und schlimmsten Menschenrechtsverletzungen der Welt stehen heute im Fokus einer Rede von UN-Hochkommissar Said Raad al-Hussein.

Der Menschenrechtschef der Vereinten Nationen wird in Genf in seinem Jahresbericht unter anderem über Verbrechen in Syrien, die Vertreibung der Rohingya-Minderheit aus Myanmar und über den Krieg im Jemen berichten, heißt es aus Saids Umfeld.

Der jordanische UN-Diplomat wird sich voraussichtlich auch mit den Situationen in der Türkei und in Venezuela befassen. Said hält seine Rede vor Vertretern der 47 Länder des UN-Menschenrechtsrates, darunter auch Deutschland.

Der Hochkommissar ist für seine unverblümte Kritik bekannt. Vorige Woche sagte er, die Angriffe auf syrische Zivilisten in der Region Ost-Ghuta seien «wahrscheinlich Kriegsverbrechen und möglicherweise Verbrechen gegen die Menschlichkeit.» Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban bezeichnete er als Rassisten.