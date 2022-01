Konflikte : Ukraine-Krise: Polen fordert „klares Signal” von Deutschland

Während eines Berlin-Besuchs äußert sich Polens Vizeaußenminister zu Deutschlands Rolle in der Ukraine-Krise. Er wünscht sich eine klarere Positionierung der Bundesregierung.

Der polnische Vizeaußenminister Szymon Szynkowski vel Sęk hat Zweifel an der Verlässlichkeit Deutschlands in der Ukraine-Krise geäußert. „In Polen und in anderen osteuropäischen Ländern fragen sich viele, welches Spiel Deutschland im Ukraine-Konflikt eigentlich spielt”, sagte er der Deutschen Presse-Agentur während eines Besuchs in Berlin. Es gebe Zwei...

