Russische Invasion : Ukraine: Angriff auf Theater mit Hunderten Zivilisten

Russische Truppen sollen in Mariupol ein Theater angegriffen haben, das als Zufluchtsort diente. Wie viele Opfer es gibt, ist unklar. Ukraines Außenminister spricht von einem „entsetzlichen Kriegsverbrechen“.

Russische Einheiten haben nach ukrainischen Angaben ein Theater in der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol bombardiert, in dem sich Hunderte Menschen aufgehalten haben sollen. Angaben zu möglichen Opfern lagen zunächst nicht vor. „Ein weiteres entsetzliches Kriegsverbrechen in Mariupol“, twitterte Außenminister Dmytro Kuleba. „Heftiger russischer An...

