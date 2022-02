Politik : Überwachung vor dem Libanon: Korvette verlässt Rostock

Die Korvette „Erfurt“ ist am Samstag von Rostock-Warnemünde in Richtung Mittelmeer aufgebrochen. Im Rahmen der UN-Mission UNIFIL solle das Schiff vor der libanesischen Küste unter anderem dabei helfen, Waffenschmuggel in den Libanon zu unterbinden, hieß es zuvor von der Deutschen Marine. Der Einsatz soll fünf Monate dauern, das Schiff mit seiner 63-köpfigen Besatzung soll auch die Ausbildung der libanesischen Marine unterstützen.

UNIFIL steht für United Nations Interims Force in Lebanon. Seit 1978 setzten sich Blauhelmsoldaten für Frieden zwischen dem Libanon und Israel ein. Die Mission sei mittlerweile 10.500 Mann stark und werde von 40 Nationen getragen, hieß es von der Marine. Die libanesische Marine habe Ausrüstung von Deutschland erhalten, darunter Wachboote und Küstenrada...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.