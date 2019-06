EM-Halbfinale gegen Rumänien : U21 mit zwei Neuen - Kapitän Tah rechtzeitig fit

Der deutsche U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz verändert seine Startelf im EM-Halbfinale gegen Rumänien auf zwei Positionen.

von dpa

27. Juni 2019, 17:13 Uhr

Für den gesperrten Außenverteidiger Benjamin Henrichs rückt wie erwartet Maximilian Mittelstädt in die Anfangsformation, für den zuletzt angeschlagenen Marco Richter spielt erstmals bei diesem Turnier auf der linken Offensivseite Nadiem Amiri von Beginn an. Kapitän Jonathan Tah ist nach seinen Oberschenkelproblemen rechtzeitig fit geworden für die Partie am Donnerstagabend in Bologna und spielt in der Innenverteidigung neben Timo Baumgartl.

Die deutsche Aufstellung: Nübel - Klostermann, Tah, Baumgartl, Mittelstädt - Neuhaus, M. Eggestein, Dahoud - Öztunali, Waldschmidt, Amiri