Konflikte : Tschads neuer Militärrat bildet Übergangsregierung

Nach dem Tod von Präsidenten Déby hat im zentralafrikanischen Tschad ein Militärrat die Macht übernommen. Jetzt geht es an die Regierungsbildung.

N'Djamena | Im zentralafrikanischen Tschad hat der neu eingesetzte Militärrat eine Übergangsregierung gebildet. Ihr gehören zahlreiche Minister des Kabinetts des am 19. April getöteten Präsidenten Idriss Déby Itno an. Das teilte ein Sprecher des Militärrats am späten Sonntagabend im Staatsfernsehen mit. Auch mehrere Militäroffiziere sind Teil der neuen Regieru...

