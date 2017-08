Deutsche Soldaten in der Türkei : Truppenbesuch in Konya nur mit Nato-Ticket

Es wird ein Besuch von Erdogans Gnaden. Bundestagsabgeordnete können nur per Nato-Ticket deutsche Soldaten im Einsatz in der Türkei besuchen. Das ist keine gute Nachricht, wie Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen Glauben machen will. Das Besuchsrecht der Parlamentarier bei den Soldaten im Einsatz sei nicht verhandelbar, hatte Angela Merkel gegenüber dem türkischen Präsidenten klargestellt. Ist es offenbar doch. Ein unwürdiges Schauspiel. Erst Incirlik, jetzt Konya – wer gedacht hatte, Erdogan würde sich angesichts des Abzuges und der Verlegung deutscher Truppen nach Jordanien schnell wieder beruhigen, sieht sich getäuscht. Noch ist nicht klar, ob der Besuch am Ende wirklich stattfinden oder erneut „verschoben“ wird, ob das Spiel des Autokraten weitergeht. Bundeswehrsoldaten, die helfen, auch den türkischen Luftraum im Kampf gegen den Terror zu sichern, werden hier als Geiseln genommen. Wer Schutz und Beistand einfordert, sollte die Allianz nicht für innenpolitische Manöver missbrauchen.