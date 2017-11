Zitate des US-Präsidenten : Trump: Von Dieben, Feinden und dem «König von China»

vergrößern 1 von 1 Foto: Andrew Harnik 1 von 1

von dpa

erstellt am 09.Nov.2017 | 09:29 Uhr

«Das Konzept des Klimawandels wurde von den Chinesen für sich geschaffen, um die amerikanische Produktion wettbewerbsunfähig zu machen.» (Twitter, 7. November 2012)

«Was sie den USA angetan haben, ist der größte Diebstahl der Weltgeschichte. Sie haben unsere Jobs genommen.» (Fernsehinterview, 3. November 2015)

«Es gibt Leute, die wünschten, dass ich China nicht als unseren Feind beschreiben würde. Aber das ist genau, was sie sind. Sie haben durch billige Arbeitskräfte ganze Industrien zerstört, uns Zehntausende Jobs gekostet, unsere Unternehmen ausspioniert, unsere Technologie gestohlen und ihre Währung manipuliert und abgewertet, was unsere Importe teurer und manchmal unmöglich macht.» (In seinem Buch «Great Again: Wie ich Amerika retten werde»)

«Ich habe viele Freunde, großartige Produzenten, die nach China gehen wollen. Aber sie können es nicht. China lässt sie nicht. Wir reden von freiem Handel. Es ist kein freier Handel; es ist dummer Handel.» (März 2016 Debatte der Präsidentschaftskandidaten)

«China hat großen Einfluss auf Nordkorea. Und China entscheidet sich entweder, uns mit Nordkorea zu helfen oder nicht. Wenn sie es tun, wird es sehr gut für China sein, und wenn nicht, wird es für niemanden gut sein.» (Interview «Financial Times», 2. April 2017)

«Ich bin sehr enttäuscht über China. Unsere dummen früheren Führer haben ihnen erlaubt, für Hunderte Milliarden US-Dollar zu handeln, aber sie sie tun mit Nordkorea NICHTS für uns. Wir werden nicht länger zulassen, dass es so weitergeht. China könnte das Problem einfach lösen.» (Twitter, 30. Juli 2017)

«Habe mit Chinas Präsident Xi telefoniert, um ihm zu seinem außergewöhnlichen Aufstieg zu gratulieren» (Twitter, 26. Oktober 2017, nachdem der Parteikongress Xi Jinping auf eine historische Stufe mit Staatsgründer Mao Tsetung gestellt hat)

«Er ist ein mächtiger Mann. Ich meine, dass er ein sehr guter Mensch ist ... Einige Leute mögen ihn den König von China nennen, aber er wird Präsident genannt.» (Fox-Interview, 25. Oktober, über Xi Jinping)

«Er ist wirklich sehr, sehr hilfreich gewesen» (Trump am Dienstag in Seoul zu Xi Jinpings Bemühungen in der Nordkorea-Krise)