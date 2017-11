Scharfe Kritik : Trump: Unsere Justiz «ist ein Witz und eine Lachnummer»

US-Präsident Donald Trump hat nach dem Anschlag in New York die amerikanische Justiz scharf kritisiert. «Wir brauchen eine schnelle Justiz und wir brauchen eine starke Justiz - viel schneller und viel stärker, als sie jetzt ist», sagte Trump in einer Kabinettssitzung.