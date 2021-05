Nach Social-Media-Aus : Trump kommuniziert über Blog auf seiner Website

Donald Trump ist nach wie vor bei Twitter und Facebook gesperrt. Ob das bei Facebook so bleibt, entscheidet sich heute. Unterdessen hat sich der amerikanische Ex-Präsident schon eine Hintertür aufgebaut.

Palm Beach | Der von großen Online-Plattformen verbannte Ex-Präsident Donald Trump will mit seinen Anhängern jetzt über seine eigene Website kommunizieren. Der am Dienstag gestartete Blog-Bereich erinnert äußerlich an Twitter - wo es aber nur Beiträge von Trump gibt. Zugleich könnten Trumps Anhänger Äußerungen des ehemaligen US-Präsidenten sozusagen über eine H...

