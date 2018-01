Weltwirtschaftsforum in Davos : Trump auf Annäherungskurs

US-Präsident betont in Davos Freundschaft zu Großbritannien und Israel

US-Präsident Donald Trump hat zum Auftakt seines mit Spannung erwarteten Besuchs des Weltwirtschaftsforums den Schulterschluss mit Großbritannien und Israel gesucht. „Wir sind in so gut wie jeder Beziehung auf einer Wellenlänge“, sagte Trump in Davos vor einer Begegnung mit der britischen Premierministerin Theresa May. Anschließend traf er sich mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und versicherte ihm, die Pläne zu einer Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem seien weit vor dem Zeitplan.

Heute wird Trump zum Abschluss des Weltwirtschaftsforums zur versammelten Wirtschafts- und Politikelite sprechen. Im Vorfeld hatten Proteste den Besuch begleitet. Auch in Davos selbst ist Trump angesichts seiner „America First“-Politik kein unumstrittener Gast. Während an den Vortagen Bundeskanzlerin Angela Merkel, der französische Präsident Emmanuel Macron und Kanadas Regierungschef Justin Trudeau den freien Handel und das Zusammenrücken der Welt beschworen, hatte Trump neue Strafzölle für Solarpaneele und Waschmaschinen verhängt, was als direkter Angriff auf die großen Produzenten-Länder China und Südkorea gewertet wurde. „Natürlich sind wir enttäuscht“, sagte Südkoreas Außenministerin Kang Kyung Wha. Südkorea wolle aber an einer Lösung mitarbeiten.

US-Finanzminister Steven Mnuchin versuchte, gut Wetter im Handelsstreit zu machen. „Wir wollen nicht in Handelskriege geraten“, sagte er. Trump werde klarstellen, dass die USA offen für Geschäfte seien. „Andererseits sind wir gewillt, Amerikas Interessen zu verteidigen.“

Auch mit dem engen Verbündeten Großbritannien gab es zuletzt Spannungen. Angeblich aus Ärger über den neuen Standort der US-Botschaft in London hatte Trump eine Reise dorthin abgesagt. Man möge einander sehr, sagte Trump nun bei dem Treffen mit der britischen Premierministerin. „Wir lieben Ihr Land“, sagte er an May gewandt. May bestätigte die besondere Beziehung Großbritanniens zu den USA. Zuvor hatte May versichert, ihr Land werde trotz des anstehenden EU-Austritts ein Fürsprecher für den Freihandel sein. Sie wolle Großbritannien zum Vorreiter für innovative Technologien wie künstliche Intelligenz machen.

Kritik kam aus der deutschen Industrie: „Dass Premierministerin Theresa May den Brexit in ihrer Rede auf dem Weltwirtschaftsforum nur gestreift hat, spricht Bände“, sagte Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann vom Maschinenbau-Verband VDMA.