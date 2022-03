Osnabrück : Tausende von Schülern demonstrieren für Frieden

Mehrere Tausend Schülerinnen und Schüler haben am Mittwoch in Osnabrück für den Frieden in Europa demonstriert. Einer Polizeisprecherin zufolge liefen zur Mittagszeit rund 3500 Teilnehmer über den Innenstadt-Wall. Der Protestzug sei friedlich verlaufen. Angekündigt waren laut Stadt 6500 Schülerinnen und Schüler. Durch den Umzug kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Innenstadtbereich.

