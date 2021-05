Spanische Nordafrika-Exklave : Tausende Migranten schwimmen nach Ceuta

Marokko hat offenbar die Grenzkontrolle zur spanischen Nordafrika-Enklave Ceuta ausgesetzt. Tausende Menschen schwammen daraufhin durchs Mittelmeer in den europäischen Außenposten.

Logroño | Mindestens 3000 Migranten haben durch das Mittelmeer schwimmend oder bei Ebbe am Strand entlang laufend von der marokkanischen Stadt Fnideq aus die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta erreicht. Die marokkanische Polizei habe faktisch die Kontrolle der Grenze eingestellt, berichteten spanische Medien unter Berufung auf Augenzeugen in Fnideq. Die in C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.