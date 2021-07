Kuba : Tausende Menschen protestieren gegen kubanische Regierung

Kubaner demonstrieren in mehreren Gegenden des Inselstaats gegen Mangelwirtschaft und Unterdrückung. Nach dem jüngsten Führungswechsel hofften viele vergeblich auf eine politische Liberalisierung.

San Antonio de los Baños | Erstmals seit Jahren sind in Kuba wieder Demonstranten in großer Zahl gegen die sozialistische Regierung auf die Straßen gegangen. Vor allem in der Ortschaft San Antonio de los Baños südwestlich der Hauptstadt Havanna protestierten zahlreiche Menschen gegen Mangelwirtschaft und Unterdrückung. Das war auf in den sozialen Netzwerken veröffentlichten ...

