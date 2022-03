Klimatschutz : Tausende demonstrieren bei Klimastreiks im Nordwesten

Tausende Menschen in Niedersachsen und Bremen haben sich am Freitag an Demonstrationen der Klimaschutzbewegung Fridays for Future beteiligt. Allein in Bremen waren es am Freitag rund 3200 Menschen, darunter viele Schüler und Schulklassen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Demonstration sei friedlich und relativ entspannt verlaufen. In Hannover zählte die Polizei rund 1400 Demonstranten, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine Sprecherin von Fridays for Future sprach sogar von rund 4700 Menschen, die an der Demonstration teilnahmen. In Osterholz und Nienburg waren es je rund 300 Menschen.

Klimaproteste waren weltweit und auch in vielen deutschen Städten unter dem Motto #PeopleNotProfit geplant. Die Organisation fordert als Antwort auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ein Ende der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern - und einen Importstopp von Kohle, Öl und Gas aus Russland. Weltweit sollte es nach Angaben von Fridays for...

