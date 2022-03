Politik : Taskforces zu Energieversorgung und LNG-Terminal gebildet

Die durch den Krieg in der Ukraine in den Vordergrund gerückten Themen Energieversorgung und Flüssigerdgas-Importe werden in Niedersachsen künftig in Taskforces begleitet. Die Taskforce „Sichere Energieversorgung“ werde sich mit den Fragen der Versorgungssicherheit und den notwendigen Folgen aus dem Ukraine-Konflikt beschäftige, teilte das Umweltministerium am Dienstag in Hannover mit.

Eine zweite Einheit soll sich mit den Möglichkeiten eines Flüssigerdgasterminals, auch LNG genannt, in Wilhelmshaven befassen. Diese Taskforce wird laut Umweltminister Olaf Lies (SPD) ihre Arbeit auf einen möglichen Standort in Wilhelmshaven bündeln. Aber auch ein möglicher Standort in Stade werde weiter Thema bleiben. Nach Angaben eines Ministeriumss...

