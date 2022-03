Energie als Waffe gegen Ukraine : Tanken teuer wie nie und fördert Krieg – welch ein Wahnsinn

Sprit ist so teuer wie nie. Und nun fordert Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj auch noch einen Verzicht auf Öl- und Gasimporte aus Russland. Das wäre richtig, damit Tanken nicht länger den Krieg fördert, realistisch ist es aber nicht.

Es ist bitter, aber wahr: Deutschland und Europa kaufen täglich für Hunderte von Millionen Euro Gas, Öl und Kohle in Russland und füllen so die Kassen der russischen Staatskonzerne. Wladimir Putin wird deshalb das Geld für seinen Krieg in der Ukraine nicht so schnell ausgehen. Die Diskussion über ein Embargo, also ein Importverbot für Energie aus Russ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.