Für die Staatskasse : Tabaksteuer soll erhöht werden

Schlechte Nachrichten für Raucher in Deutschland: Einem Medienbericht zufolge will Bundesfinanzminister Olaf Scholz die Steuern auf Tabak erhöhen. Erstmals sollen auch E-Zigaretten besteuert werden.

Berlin | Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will durch höhere Steuern auf Tabak und E-Zigaretten mehr Geld in die Staatskasse spülen. Ab 2022 soll die Abgabe in fünf Jahresschritten steigen, wie der „Spiegel“ berichtete. Demnach sollen für eine Packung mit 20 Z...

