Rebellenhochburg : Syrische Regierung startet heftige Angriffe auf Idlib

Die syrische Regierung hat zusammen mit ihrem Verbündeten Russland Menschenrechtlern zufolge die schwersten Luftangriffe auf die Rebellenprovinz Idlib seit einem Monat geflogen.

von dpa

08. September 2018, 13:57 Uhr

Mindestens vier Zivilisten seien getötet worden, darunter zwei Kinder, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag. Die Provinz sei von etwa 80 Bombardements getroffen worden.

Idlib im Nordwesten Syriens ist die letzte große Rebellenhochburg in dem Land, in dem seit sieben Jahren ein verheerender Bürgerkrieg tobt. Die syrische Regierung droht mit einem Großangriff auf die Region. Die Türkei hatte die Verbündeten von Damaskus, Russland und den Iran, bei einem Gipfel in Teheran am Freitag nicht von einer Waffenruhe überzeugen könnten.

In Idlib, wo verschiedene Gruppen von der mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbundenen Miliz Haiat Tahrir al-Scham (HTS) kontrolliert werden, leben nach UN-Angaben auch drei Millionen Zivilisten. Beobachter befürchten ein Blutbad.