Zugverkehr teils gestoppt : Sturmtief «Friederike» über Deutschland

Wieder einmal fegt ein heftiger Sturm über das Land. Besonders Reisende sollten ihre Pläne überdenken. Der Bahnverkehr ist teilweise eingeschränkt - in Nordrhein-Westfalen fährt gar nichts mehr. Und mancherorts sollten auch Schüler zu Hause bleiben.

von dpa

18. Januar 2018, 13:59 Uhr

Mit schweren Böen und heftigem Regen ist Sturmtief «Friederike» in Teilen Deutschlands angekommen und sorgt für große Behinderungen im Bahnverkehr. In Nordrhein-Westfalen wurde der Nah- und Fernverkehr komplett eingestellt.

In anderen Teilen Deutschlands gab es ebenfalls Einschränkungen. Auch der Flugverkehr war stellenweise von dem Sturm betroffen. In einigen Bundesländern fiel der Schulunterricht aus. Im Westen Deutschlands und auf dem Brocken im Harz wehte der Wind am Donnerstagvormittag besonders heftig - teils mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde.

«Friederike» wird der Vorhersage zufolge in einem breiten Streifen von Nordrhein-Westfalen und dem südlichen Niedersachsen über Nord- und Mittelhessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und am Nachmittag bis nach Sachsen und Südbrandenburg ziehen. Der Wetterdienst warnte vor orkanartigen Böen.

Die Deutsche Bahn teilte am Donnerstagmorgen mit, dass sie den Bahnverkehr in NRW komplett einstellt . Betroffen seien sämtliche Verbindungen für den Regional- und auch für den Fernverkehr. Es sei unklar, wann die Strecken wieder freigegeben werden könnten.

Auf der Schnellstrecke zwischen Köln und Frankfurt am Main wurde der Bahnverkehr ebenfalls eingestellt. In Rheinland-Pfalz wurde der Verkehr zudem auf den Linien Mönchengladbach-Koblenz, Wesel-Koblenz und Koblenz-Köln bis auf weiteres gestoppt, wie das Unternehmen mitteilte. Wegen des Sturms drosselte die Bahn in Rheinland-Pfalz auf den anderen Strecken die Höchstgeschwindigkeit im Fernverkehr auf Tempo 140 und im Nahverkehr um 20 Prozent. Die Bahn riet allen Reisenden, sich online über den aktuellen Stand zu informieren.

Später wurde auch der Zugverkehr in Niedersachsen komplett eingestellt. Die noch fahrenden Züge enden ab sofort am nächsten Bahnhof, wie das Unternehmen mitteilte.

Gesperrt ist auch die Strecke Hamburg-Berlin, sagte ein Bahnsprecher am Mittag. Auch der Zugverkehr in Richtung Westen sei unterbrochen. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz war der Nah- und Fernverkehr wegen des Sturms schon eingestellt worden. Einschränkungen gab es auch auf der Strecke Hamburg-Lübeck. Auch am Flughafen Hamburg kam es zu Einschränkungen. So seien Flüge nach Stuttgart, Düsseldorf, Köln, München und Amsterdam gestrichen worden.

Am Flughafen Düsseldorf fielen zehn Flüge aus. Auf dem Flughafengelände seien Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden, sagte ein Airport-Sprecher. So seien etwa Gepäckcontainer gesichert und die Flugzeughallen geschlossen worden. Auch die Fluggastterrasse sei vorsorglich geschlossen worden. Am Flughafen Köln/Bonn verschob die Fluggesellschaft Eurowings zwei Langstreckenflüge um rund drei Stunden nach hinten.

Auch am Flughafen München blieben einige Flieger am Boden. Bei der niederländischen Fluglinie KLM fielen alle Flüge von und nach Amsterdam aus. Wegen des schweren Sturms rief der niederländische Wetterdienst KNMI am Donnerstag Alarmstufe Rot für große Teile des Landes aus.

Vielerorts - etwa im Oberharz und in Teilen von Mittelhessen - fiel der Unterricht aus. In vielen Städten in NRW wurden die Schulen am Vormittag geschlossen. In Oberfranken hat die Regierung alle Unterrichtsstunden ab 12 Uhr abgesagt, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte.

In Regionen, in denen Orkanböen drohen, empfehlen die Meteorologen, Aufenthalte im Freien zu vermeiden. Sie warnen vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln und Schäden an Gerüsten und Hochspannungsleitungen.

Nach Einschätzung eines DWD-Experten dürfte «Friederike» allerdings nicht so große Schäden anrichten wie Sturmtief «Xavier» im Oktober. Damals hätten die Bäume wesentlich mehr Laub getragen und damit dem Wind mehr Angriffsfläche geboten als jetzt im Januar, sagte DWD-Meteorologe Markus Eifried. Bei «Xavier» waren im Herbst sieben Menschen durch umstürzende Bäume oder herabfallende Äste getötet worden, der Bahnverkehr im Norden und Osten wurde lahmgelegt.

Stürmisches Wetter kann einiges durcheinanderwirbeln und Schäden anrichten. Einige Begriffe: WINDSTÄRKEN werden nach der von dem britischen Admiral FrancisBEAUFORT (1774-1857) entwickelten Skala berechnet. Sie reicht von 0Beaufort (Windstille) bis zur Stärke 12 (Orkan). BÖEN sind kräftige Windstöße, die den Zehn-Minuten-Mittelwert dergemessenen Windgeschwindigkeit für bis zu 20 Sekunden übersteigen. STÜRMISCHER WIND (Stärke 8) erreicht eine mittlere Geschwindigkeitvon 62 bis 74 Kilometern pro Stunde - gemessen in zehn Metern Höheüber freiem Gelände. Bei STURM fegt der Wind mit einer mittleren Geschwindigkeit von 75bis 88 Stundenkilometer über freies Gelände (Stärke 9). Bei Wind mitTempo 89 bis 102 (Stärke 10) spricht man von einem SCHWEREN, bei 103bis 117 (Stärke 11) von einem ORKANARTIGEN STURM. ORKANE sind besonders heftige Stürme mit 118 Kilometern pro Stundeund mehr (Stärke 12). Sie richten oft schwere Verwüstungen an.