Menschenrechtler : Steudtner und Gharavi frei: «sehr froh und erleichtert»

26.Okt.2017

Seine Mandanten hätten das Gefängnis in Silivri verlassen, sagte der Anwalt Murat Boduroglu am Donnerstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur in Istanbul. «Sie waren sehr froh und sehr erleichtert.» Steudtner, Gharavi und dessen Ehefrau würden gemeinsam voraussichtlich am Nachmittag nach Berlin fliegen. Derzeit seien sie bei Bekannten in Istanbul untergebracht und würden sich ausruhen.

Ein Gericht in Istanbul hatte in der Nacht zu Donnerstag die Freilassung Steudtners und Gharavis ohne Auflagen beschlossen. Auch die mitangeklagten türkischen Menschenrechtler in dem Verfahren, die in Untersuchungshaft saßen, wurden bis zu einem Urteil auf freien Fuß gesetzt, teilweise aber unter Auflagen. Eine Ausnahme stellt der ebenfalls angeklagte Amnesty-Vorsitzende der Türkei, Taner Kilic, dar. Er ist wegen eines anderen Verfahrens in Untersuchungshaft, das am Donnerstag in Izmir beginnen soll.

Boduroglu sagte, auch die türkischen Menschenrechtler seien inzwischen in Freiheit. «Wir haben alle Inhaftierten mit drei Bussen vom Hochsicherheitsgefängnis Silivri abgeholt und nach Istanbul gebracht.» Steudtner, Gharavi und neun weiteren Angeklagten wird Mitgliedschaft in einer «bewaffneten Terrororganisation» beziehungsweise «Unterstützung von bewaffneten Terrororganisationen» vorgeworfen, worauf bis zu 15 Jahren Haft stehen. Das Verfahren wird im November fortgesetzt. Für Steudtner und Gharavi dürfte das aber nach ihrer Rückkehr nach Deutschland keine Auswirkungen mehr haben.