Krieg in der Ukraine : Steigen jetzt die Zinsen? Was DIW-Chef Fratzscher von der EZB erwartet

Der Krieg in der Ukraine heizt die Inflation an. Höhere Zinsen sind aber nicht ratsam, so DIW-Chef Marcel Fratzscher mit Blick auf die Tagung des EZB-Rats an diesem Donnerstag.

Topökonom Marcel Fratzscher dämpft trotz der durch den Krieg in der Ukraine angeheizten Inflation Hoffnungen auf Zinsanhebungen durch die Europäische Zentralbank (EZB). Fratzscher sagte unserer Redaktion: „Wenn die EZB jetzt die Zinsen erhöhen würde, würde das nichts an den höheren Energie- und Lebensmittelpreisen ändern und es würde auch die Lieferket...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.