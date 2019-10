Zum Tag der Deutschen Einheit : Stasi-Akten-Beauftragter Jahn: Der Herr der Unterlagen

Vor 30 Jahren fiel die Mauer, seither versucht zusammenzuwachsen, was zusammengehört. Roland Jahn, Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, ist immer mittendrin. Im Stasi-Knast träumt er von der Freiheit. Heute freut er sich jeden Tag darüber, dass er sie genießen kann. Ein Interview – und ein Blick auf ein wendungsreiches Leben in und nach der Diktatur:

von Melanie Heike Schmidt

03. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Berlin | Der 18. März 1983 ist ein Wendepunkt. Es ist ein wolkenverhangener, kühler Freitag, und Roland Jahn demonstriert erstmals mit der von ihm mitgegründeten „Friedensgemeinschaft Jena“ (FG Jena) für Frieden und Gerechtigkeit und gegen Entmündigung durch das DDR-Regime. Im thüringischen Jena, Jahns Heimatstadt, findet an diesem Tag eine Kundgebung der SED zum Gedenken an die Bombardierung der Stadt im Zweiten Weltkrieg statt. Die FGler mischen sich unter die von der Partei bestellten Demonstranten, halten selbst gemalte Plakate hoch: „Entrüstet Euch“, „Schwerter zu Pflugscharen“, „Frieden schaffen ohne Waffen“, steht darauf. Doch die Stasi, allgegenwärtiger Geheimdienst der Diktatur, ist vorgewarnt, zerreißt die Schilder, beschimpft, bedrängt die jungen Leute. Die Stimmung ist bedrohlich, die FGler ziehen sich zurück. War alles vergebens?



Nein. Schließlich ahnen Jahn und seine Mitstreiter, dass ihre Aktion nicht ohne Gegenwehr bleiben wird: Eingeweihte Fotografen stehen an diesem Nachmittag bereit und drücken im richtigen Moment auf die Auslöser, bannen die „wilden“ Demonstranten mit ihren halb zerrissenen Plakaten auf ihre Filme, ebenso die Stasi-Spione, die sie bedrohen. Die brisanten Aufnahmen erscheinen später auf Flugblättern. Und sie werden in den Westen geschmuggelt, wo sie den Weg in die Öffentlichkeit finden.

Die Zeitung „Neues Deutschland“ indes, laut Eigenbeschreibung „Organ des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands“, jubelt am 19. März 1983: „15.000 bekräftigen in Jena: Alle Kraft für den Frieden“. Alle Kraft? Das sieht Jahn, der sich sehnlich Frieden und Freiheit wünscht, anders. Doch wer in der DDR andere Ansichten hat, lebt gefährlich.

Im Westen spielen die Radiosender in diesem März 1983 abwechselnd Tom Schillings tragische Weltraumhymne „Major Tom“ und Nenas Anti-Kriegs-Hit „99 Luftballons“. Die Neue Deutsche Welle ist auf ihrem Höhepunkt, der Kalte Krieg hat nicht nur Friedensaktivisten aufgerüttelt, sondern auch die Popmusik erreicht. West-Radio hört man auch im Osten, allerdings heimlich. Die Häscher der Stasi hören mit.

Herr Jahn, können Sie das nachvollziehen, dieses Interesse eines Staates an seinen Bürgern, dass er ihnen bis ins Kleinste, bis in den hintersten Garagenwinkel hinterherspioniert?

Na ja. Ich begreife es, indem ich die Unterlagen lese und sehe, dass das Ziel des Sammelns der Informationen war, alles unter Kontrolle zu haben und jeden, der abweicht von der Linie der herrschenden Partei, zielgerichtet zu verfolgen. Das ist in den Akten dokumentiert und zeigt das Wesen dieses Staates. Das Wesen dieser Diktatur ist in diesen Akten lesbar. Und dadurch wird es auch nachvollziehbar, warum sie es gemacht haben.

Warum denn?

Weil sie eine Ideologie verfolgt haben, die Freiheit und Selbstbestimmung missachtet hat. Weil sie eine Ideologie verfolgt haben, die den Einzelnen, das Individuum missachtet hat. Weil sie eine Ideologie verfolgt haben, bei der die Macht der sozialistischen Einheitspartei über allem stand. Das alles dokumentieren diese Stasi-Unterlagen. Wobei auch immer wieder zu betonen ist, dass diese Stasi-Unterlagen zugleich den Freiheitswillen von Menschen dokumentieren.

Auch Jahn steht im Visier der DDR-Spione. Spätestens, als er sich am 1. Mai 1982 die eine Hälfte des Gesichts wie Adolf Hitler, die andere Hälfte wie Josef Stalin schminkt, sich neben der offiziellen Tribüne postiert und so die traditionelle Mai-Parade „abnimmt“, ist klar: Hier hält einer der Diktatur den Spiegel vor, hier wagt einer den Aufstand, hier kritisiert einer öffentlich das System. Genau wie schon 1977, als Jahn sich von einem Freund fotografieren ließ, den Mund verschlossen mit einem Knebel, auf dem das Wort „Bildungsverbot“ prangt.

Jahn verteilt Postkarten mit diesem Bild. Die Aktion ist die Reaktion auf seine Exmatrikulation, die ihn ereilt, weil er die Ausbürgerung von Wolf Biermann offen kritisiert. Doch Widerstand gegen die kommunistischen Machthaber, und sei er noch so phantasievoll, ist tabu. Die Stasi verstärkt den Druck.

Ich kann mir vorstellen, dass Ihre Eltern nicht gerade begeistert waren, so einen revolutionären Sohn zu haben.

Das war immer ein Konflikt – zwischen den Generationen, aber auch ein politischer Konflikt um die Frage: Was bringt es, Widerstand zu leisten? Genau da hat die Sippenverfolgung in der DDR angesetzt. Die Staatssicherheit hat skrupellos agiert, indem sie die gesamte Familie haftbar gemacht hat für den Einzelnen. Das war Methode.

Sie meinen, Erpressungsversuche durch die Stasi, Drohungen, Einschüchterungen?

Genau. So ist man immer unter Druck gewesen. Ich habe viele Kompromisse gemacht aus Rücksicht auf meine Eltern. Zu Hause war der Disput natürlich immer präsent. Meine Eltern haben mir Vorwürfe gemacht, als ich an der Uni protestiert hatte gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann. Mein Vater war klar und deutlich: Warum gefährdest du wegen eines Scheiß-Liedermachers das Glück der ganzen Familie?

Aus Sicht eines Familienvaters ist das nachvollziehbar.

Natürlich. Das ist auch wichtig, dass wir das heute verstehen. Die verschiedenen Sichtweisen und Erfahrungen gilt es bei der Aufarbeitung einer Diktatur mit einzubeziehen. Pauschalvorwürfe helfen uns nicht weiter.

Der Überwachungsapparat, mit dem die DDR-Machthaber die eigene Bevölkerung bespitzeln, bedroht, einschüchtert und auf Linie zu bringen versucht, ist ein Koloss: Rund 180.000 inoffizielle Mitarbeiter, kurz IM, stehen Anfang der Achtziger in Stasi-Diensten, hinzu kommen 90.000 hauptamtliche Mitarbeiter. Am Ende der DDR sind es 189.000 IM plus 91.000 Hauptamtliche, die gerade mal 16,4 Millionen DDR-Einwohner überwachen. Eine Maschinerie kaum fassbaren Ausmaßes.

Jahn, 1953 in Jena zur Welt gekommen und im besagten Frühling 83 Vater einer kleinen Tochter, lässt sich nicht einschüchtern. Soeben hat man ihn nach internationalen Protesten und Widerspruch aus seiner Heimatstadt Jena nach sechs Monaten Haft entlassen, eigentlich hätten noch 22 weitere Monate folgen sollen. Jahns Vergehen: „öffentliche Herabwürdigung der staatlichen Ordnung“ und „Missachtung staatlicher Symbole“. Der Grund des Anstoßes: eine Fahne mit dem Schriftzug der in der DDR verbotenen polnischen Gewerkschaft Solidarnosc, die an seinem Fahrrad baumelt. Solcherart drakonische Strafen kennzeichnen totalitär geführte Staaten, in der DDR waren sie nichts Ungewöhnliches. Und auch wenn es die Bezeichnung „politischer Häftling“ offiziell nicht gab, so war Jahn genau das: ein politischer Häftling. Wie so viele andere.

Kaum der Haft entkommen, zieht Jahn seinen in der Haft gestellten Ausreiseantrag zurück, zu dem man in mithilfe von Drohungen und Lügen gezwungen hatte. Und er geht mit seinen Mitstreitern der Friedensgemeinschaft auf die Straße. Der 29-Jährige verkörpert exakt das, was die Stasi in dem ihr eigenen, sperrigen Duktus als „negativ feindliches Objekt“ bezeichnet.

„Ich war ein notorischer Da-Bleiber, wollte mir meine Heimat nicht nehmen lassen und sie auch nicht denen, die die dort Macht hatten, einfach überlassen“, sagt Jahn heute über sein jüngeres Ich.

In Jahns Fall dauert es nicht lange, bis die Diktatur erneut zuschlägt, dieses Mal mit voller Wucht: Am 8. Juni 1983 lockt man den jungen Vater unter einem Vorwand zum Wohnungsamt. Er wird gefesselt, geknebelt und in den letzten Waggon eines Zuges gen Westen gesperrt. Erst in Bayern befreit ihn ein Schaffner. Jahn, seiner Heimat, seinen Freunden und seiner Familie beraubt, ist zwangsausgebürgert. Ein Schock.

„Die gewaltsame Ausbürgerung 1983 war ohne Frage ein traumatisches Erlebnis für mich, das bis heute nachwirkt“, sagt er heute, 36 Jahre nach diesem Ereignis. Für einen Moment scheinen die entspannten, urlaubsgebräunten Züge des inzwischen 66-Jährigen in der Erinnerung einzufrieren, Schmerz wird spür- und sichtbar.

Doch schnell ist Jahn wieder im Lot, die Züge glätten sich. Er ist ein Profi, der schon oft seine Erlebnisse in der DDR geschildert hat. Und der sich auskennt mit den Abgründen der Diktatur: Seit 2011 ist er, der Journalist und Bürgerrechtler, Leiter der Stasi-Unterlagen-Behörde (BStU). Er ist der Herr der Unterlagen.

Nach seiner Zwangsausbürgerung 1983 kann sich der junge Familienvater nicht mit einem Leben im Westen anfreunden. Was ist Freiheit wert, wenn man sie nicht mit den Menschen teilen kann, die man liebt? Jahn weigert sich, den Pass der BRD anzunehmen, fährt heimlich zurück in die Heimat. Und stellt fest: Nichts ist wie zuvor, Mitstreiter sind inhaftiert oder ausgewiesen. Freunde bitten ihn, vom Westen aus den Kampf fortzuführen. Die Reise wird zum Wendepunkt: Jahn reist zurück und und wird aktiv, berichtet für das ARD-Magazin „Kontraste“ über das Leben in der DDR, wohnt in West-Berlin und kämpft gegen die Diktatur hinter der Mauer.



Seinen Kampfgeist merkt man Jahn auch heute noch an, auch wenn er nicht mehr der junge Wilde ist, sondern etablierter, nachdenklicher, auch kritischer Behördenchef: 111 Kilometer Stasi-Akten bewahren er und seine Mitarbeiter, machen sie zugänglich, sorgen dafür, dass der Spitzelapparat, der so viel angerichtet hat und der dennoch friedlich überwunden wurde, nicht in Vergessenheit gerät.

Wir sitzen hier an einem lauschigen Tag auf der Terrasse, der Himmel ist blau. Um uns herum ragen riesige, bedrohlich wirkende Fassaden auf, Etage auf Etage, Fensterreihe an Fensterreihe. Es ist die ehemalige Stasi-Zentrale, hier an der Normannenstraße in Berlin schlug das Herz des Unterdrückungsapparates der DDR. Wie sehen Sie diesen Ort?

Das ist ein historischer Ort. Er hat einen Dreiklang: Als zentraler Ort einer Diktatur steht er für Repression, aber er steht auch für Revolution. Hier hat eine Besetzung stattgefunden. Erstmalig in der Welt wurden hier die Akten einer Geheimpolizei durch die Bevölkerung gesichert und dann der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Was ist es heute für ein Ort?



Heute ist aus dem Ort der Repression und der Revolution ein Ort der Aufklärung geworden. Die Akten, Dokumente des Unrechts, können genutzt werden zur Aufklärung dessen, was geschehen ist. Das ist wichtig gewesen für die vergangenen 30 Jahre und wichtig für die Zukunft.

Die Stasi war nicht immer der vielgliedrige Krake, der alles und jeden bedroht, der nicht ins System der Machthaber zu passen scheint. Am 14. Juli 1953, dem regnerischen Dienstag, an dem im thüringischen Jena Roland Jahn in Jena zur Welt kommt, steckt auch der Geheimdienst der DDR noch in den Kinderschuhen. Am 21. Februar 1950 war das „Gesetz über die Bildung eines Ministeriums für Staatssicherheit“, das die DDR-Volkskammer beschlossen hatte, in Kraft getreten. In den Tagen um Jahns Geburtstag forcieren die Strippenzieher der SED mit aller Kraft die Überwachung der DDR-Bürger. Die Stasi wird beauftragt, Systemkritiker zu bespitzeln. Das durch den Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953 tief erschütterte Regime sollte unbedingt stabilisiert werden. Eilig dichtet die SED den Aufstand, der aus dem Kern der Arbeiterklasse heraus erwachsen war, um in einen vom Westen forcierten „faschistischen Aufstand“. „Provokateure“ werden verhaftet, neue, dem System genehme Führungskräfte installiert.

Der Apparat wächst, 1956 hat die Stasi bereits mehr als 16.000 Mitarbeiter, Mitte der Siebziger sind es gigantische 200.000. Ein Unterdrückungsapparat, der die gesamte Bevölkerung der DDR umfasst und in Schach halten soll. Der Apparat, der dafür sorgt, dass Roland Jahn, der Mann, der seit 2011 für die Bewahrung der Stasi-Akten verantwortlich ist, exmatrikuliert, verhaftet, verhört, verurteilt und letztlich 1983 zwangsausgebürgert wird.

Auch im Westen, von wo aus er den Kontakt zu Oppositionellen in der DDR hält, bleiben er und seine Familie im Fokus der Stasi. Sechs Jahre später ist der Kampf um die Freiheit erfolgreich, die friedliche Revolution gelingt.

Springen wir noch einmal zurück zum 15. Januar 1990, dem Tag, an dem die Bürger der DDR diese Stasi-Zentrale besetzten. Sie waren dabei. Welche Situation, welches Bild taucht vor Ihrem inneren Auge auf, wenn Sie sich daran erinnern?

Dieser Abend war besonders beeindruckend. Viele Menschen, die dabei waren, waren empört, als sie im Versorgungszentrum sahen, dass die Stasi Waren hatte, die es draußen nicht zu kaufen gab, dass sie ihre Privilegien genutzt hat. Das hat viele in Wut gebracht, da ging auch manche Scheibe zu Bruch.

Das hätte leicht in Gewalt umschlagen können.

Ja, das stimmt. Es ist mir aber in Erinnerung geblieben, dass damals im Bewusstsein der Menschen etwas umgeschwenkt ist. Ihnen wurde klar: Es geht nicht darum, hier alles zu zerstören. Es geht darum, den Ort und das Büro von Stasi-Chef Mielke im Original zu erhalten. Es geht darum, die Akten zu bewahren und der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen.

Eine kühne Idee, so etwas hatte es noch nie gegeben. Wie verlief die erste Zeit nach der Besetzung?

In den folgenden Tagen habe ich als Reporter des Senders Freies Berlin für das ARD-Magazin „Kontraste“ das Bürgerkomitee, das hier die Stasi-Zentrale besetzt gehalten hat, begleitet. Auch bei dem ersten Gang ins Archiv war ich dabei, ich habe die Diskussion um die Frage „Akten bewahren oder Akten vernichten?“ verfolgt. Die Erkenntnis, dass hier etwas wirklich Besonderes geschehen ist, war deutlich zu spüren. Ein Satz ist bei mir besonders hängen geblieben, er stammt von einem Vertreter des Bürgerkomitees: „Wir müssen diese Akten der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, denn nur so kann ein Geheimdienst aufgelöst werden – indem man ihn öffentlich macht.“

Das Öffentlichmachen gelingt. Und ist auch heute noch gefragt: Knapp 43.000 Anträge auf Akteneinsicht verzeichnet das Stasi-Unterlagenarchiv im Jahr 2018. Und obwohl das Interesse auf lange Sicht zurückgeht, ist das Interesse tatsächlich höher als in den Neunzigern erwartet worden war. Auch über Roland Jahn hat die Stasi akribisch Informationen gesammelt.

Ich nehme an, in Ihre Akte haben Sie auch hineingeschaut? Vermutlich hatten Sie ein eigenes Regal, bei Ihrer Vorgeschichte …

Ich hatte das Privileg, hier vor Ort als Erster in die Akte schauen zu können. Beim allerersten Gang ins Archiv hat das Bürgerkomitee, das ich ja als Reporter begleitet habe, meine Akte gezogen, weil ich es spontan erlaubt habe. Dabei ging es auch um praktische Fragen, etwa darum, wie dieses Archiv funktioniert, wie der Weg zu den Akten ist.

Der Blick in die eigene Stasi-Akte. Das war bestimmt erschreckend.

Das war bewegend. Man hat ja vieles geahnt, aber es schwarz auf weiß zu sehen, das war schon bedeutsam. Besonders schockiert hat mich, dass die Stasi, als ich nach meiner Ausbürgerung in Westberlin gelebt habe, auch dort noch sehr aktiv war. Man hat mich auch da unter Beobachtung gehalten. Das geht unter die Haut, wenn man sieht, dass sogar der Schulweg der achtjährigen Tochter observiert wird. Das ist etwas, wo man sich fragt, was sie alles vorhatten, und dankbar ist, dass man noch gut davongekommen ist.

Insgesamt 3,2 Millionen Mal beantragten Menschen bisher Ansicht in die Akten, die der DDR-Geheimdienst menschenrechtswidrig anlegte und füllte. Die Möglichkeit, die Dokumente zu sichten, soll bleiben, auch dann, wenn das Archiv künftig unter das Dach des Bundesarchivs schlüpft.

Ist das Bundesarchiv der richtige Ort für die Stasi-Unterlagen?

Es ist gut, ein Teil einer Institution zu sein, die als Gedächtnis der Nation fungiert. Die Stasi-Unterlagen als Teil dieses Gedächtnisses zu betrachten, ist eine Wertschätzung für die, die diese Dokumente gesichert und gerettet haben und für all das, was in den vergangenen 30 Jahren hier geleistet wurde. Jetzt gilt es, gemeinsam die riesigen Herausforderungen zu meistern, zum Beispiel die Digitalisierung der Unterlagen und die korrekte Aufbewahrung. Mit dem Bundesarchiv Kompetenz, Technik und Ressourcen zu bündeln, ist richtig. Dass das hier, am historischen Ort geschieht, ist ebenso richtig. Wir müssen das Monument des Überwachungsstaates, das Archiv, sichtbar halten. Die Arbeit geht weiter, auch in der Vermittlung von Geschichte muss man zeitgemäß bleiben.

Soll wirklich alles, Blatt für Blatt, digitalisiert werden?

Nein. Wir reden hier von 111 Kilometern Akten. Wir gehen zielgerichtet vor. Es geht um Bestandserhalt, aber auch um die Akten, die nachgefragt werden von Bürgern oder von Wissenschaftlern. Die nehmen wir uns vor, damit sie zum Beispiel auch digital versandt werden können. Die Zeiten haben sich geändert, das geht an einem Archiv nicht vorüber.

Jahns Amt, das vor ihm Joachim Gauck und Marianne Birthler innehatten, läuft 2021 aus. Danach wird es keinen Beauftragten für die Stasi-Unterlagen in dieser Form mehr geben.

Sie sind noch zwei Jahre im Amt. Im Anschluss, so haben Sie einmal gesagt, möchten Sie eine Weltreise machen. Ist Freiheit für Sie inzwischen etwas Selbstverständliches?

Nein. Gerade durch meine Arbeit weiß ich, dass Freiheit eben nicht selbstverständlich ist. Ich habe immer von Freiheit geträumt. Wenn man im Knast sitzt, braucht man Träume, die einem Hoffnung geben für die Zukunft. Die Welt zu bereisen ist einer dieser Träume von mir. Am Ende kann es sein, dass ich gar keine wirkliche Welt-Reise mache. Aber ich freue mich, dass ich es könnte. So viele konnten das nicht, jahrzehntelang. In diesem Sommer zum Beispiel war ich in Italien im Urlaub. Und wenn ich heute irgendwo in Apulien plötzlich einen sächsischen Dialekt höre, dann ist das für mich so eine Freude. Wenn Menschen in Isolation gehalten werden, dieses Eingesperrtsein, das vergisst man nicht. Die Freiheit, die ich heute spüre und auch bei anderen sehe, ist für mich jeden Tag ein Grund zur Freude.

2019 ist es 30 Jahre her, seit die Mauer fiel. Ost und West sind wieder vereint, doch immer noch sind Unterschiede spürbar. Das Innenministerium schreibt zum neuesten Bericht zum Stand der Deutschen Einheit: „Der Bericht zeigt: Trotz erfreulicher Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, bei Einkommen und der subjektiven Lebenszufriedenheit bestehen im innerdeutschen Vergleich weiterhin deutliche Unterschiede in der regionalen Wirtschaftskraft. Im Jahr 2018 lag das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Ostdeutschland bei 74,7 Prozent des westdeutschen Niveaus. Auch 30 Jahre nach dem Fall der Mauer hat noch kein ostdeutsches Flächenland die Produktivität des westdeutschen Landes mit der niedrigsten Produktivität erreicht.“

30 Jahre sind seit dem Mauerfall vergangen. Was wünschen Sie sich heute für den Osten?

Ich wünsche mir mehr Stolz auf das Erreichte. Natürlich ist es wichtig, Kritik an den Verantwortlichen in der Politik immer wieder anzumelden. Aber es ist auch wichtig, selber mit dazu beizutragen, sein Glück in die Hand zu nehmen, sich einzumischen, Politik auch mitzugestalten, Zivilgesellschaft zu entwickeln. Nicht jammern, sondern machen. Und die Möglichkeiten dieser demokratischen Gesellschaft nutzen.

Machen Ihnen die sogenannten Wutbürger Sorge, die hauptsächlich durch Meckern auffallen?

Ich nehme das zur Kenntnis. Es ist auch Teil der Freiheit. Jeder darf das, und das ist auch gut so. Alles, was unsere demokratische Auseinandersetzung bereichert, ist wichtig. Jede Meinung ist gefragt, jeder mit seiner Sichtweise. Aber jedem muss auch klar sein: Vom Meckern wird die Welt nicht besser.