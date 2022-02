Antrag im Bundesrat zurückgezogen : Stachelhalsbänder bei Polizeihunden nun endgültig Geschichte

Das war es nun endgültig mit den Stachelhalsbändern für Polizeihunde: Niedersachsen zieht einen umstrittenen Antrag für eine Ausnahmegenehmigung bei Diensthunden zurück. Tierschützer jubeln.

Das Land Niedersachsen zieht seinen umstrittenen Antrag zu Ausbildung und Einsatz von Dienst- und Polizeihunden im Bundesrat zurück. Das bestätigte das Innenministerium in Hannover unserer Redaktion. Stachelhalsbänder bei Polizeihunden sind und bleiben damit auch in Zukunft verboten. Niedersachsen hatte versucht, über den Bundesrat eine Ausnahme in da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.