Bekennerschreiben : Staatsschutz prüft mutmaßlichen Anschlag nahe Tesla-Werk

In einem Wald in Brandenburg brennen Stromkabel, die auch das nahe gelegene, neu entstehende Tesla-Werk versorgen. Galt der mutmaßliche Anschlag der Autofabrik? Eine Tatortgruppe der Polizei ermittelt.

Grünheide (Mark) | Dicke, schwarze Stromkabel führen durch ein Waldstück nahe dem künftigen Tesla-Werk in Grünheide (Oder-Spree). Zäune sichern die Leitungen vor Unbefugten. Am Mittwoch ist die Spurensicherung des brandenburgischen Landeskriminalamtes (LKA) vor Ort. In der Nacht hatten die Kabel gebrannt. Die Spezialisten prüfen, wie es dazu kommen konnte. „Wir gehen...

