Ära Netanjahu vorerst beendet : Sprecher: Lapid bildet Koalition

Bis 23 Uhr deutscher Zeit hatte Jair Lapid die Möglichkeit, eine Regierung zu bilden. Jetzt ist kurz vor Ablauf der Frist die Entscheidung gefallen.

Tel Aviv | Mehr als zwei Monate nach der Parlamentswahl in Israel hat der bisherige Oppositionsführer Jair Lapid eine Koalition geschmiedet. Dies wird der 57-Jährige nach Angaben seines Sprechers noch am Mittwochabend Präsident Reuven Rivlin mitteilen. Mit Vereidigung einer solchen Regierung wäre die Ära von Benjamin Netanjahu als Ministerpräsident vorerst be...

